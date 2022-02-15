15.02.2022 (11:30)

На полигоне Мулино в Нижегородской области стартовал второй отборочный этап конкурса «Снайперский рубеж»

В Нижегородской области на полигоне Мулино Западного военного округа (ЗВО) стартовал второй этап конкурса Армейских международных игр 2022 года (АрМИ-2022) «Снайперский рубеж». Соревнования будут проведены в полевых условиях и в различное время суток.

Военнослужащие продемонстрируют навыки тактической и специальной подготовки. Особое внимание будет уделяться тактике действий в составе снайперских пар и групп. Участники будут состязаться в ведении разведки и ориентировании на поле боя ночью, в маскировке с помощью подручных средств позиций для стрельбы.

В ходе ночных занятий снайперы выполнят более десятка упражнений контрольных стрельб с использованием ночных прицелов, поражая цели на дистанциях от 300 до 800 м.

Победители второго отборочного этапа конкурса «Снайперский рубеж» примут участие в окружном этапе конкурса.

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