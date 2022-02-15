15.02.2022 (11:15)

Морская авиация Черноморского флота в ходе учений отработала нанесение удара по отряду кораблей условного противника

В ходе проведения учения по обороне Крымского полуострова, пунктов базирования сил Черноморского флота и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз морская авиация ЧФ отработала поиск и уничтожение десантного отряда кораблей условного противника.

По замыслу учения расчёты беспилотных летательных аппаратов «Форпост» и «Орлан», проводя разведку, обнаружили в море десантный отряд кораблей условного противника, который имитировали большие десантные корабли и ракетные катера Черноморского флота.

Получив целеуказание от БпЛА, бомбардировщики Су-24 и истребители Су-27 авиационного соединения флота нанесли бомбовый удар по морским целям.

Также в ходе учения летчики отработали действия по преодолению рубежей противовоздушной обороны отряда кораблей условного противника.

Учения корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск Черноморского флота проводятся в рамках подготовки к крупному военно-морскому учению под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом.

Справочно:

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе - феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

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