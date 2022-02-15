15.02.2022 (11:00)

Расчеты зенитных ракетных систем объединения ВВС и ПВО Западного военного округа обнаружили более 1,5 тысяч учебных целей в ходе масштабной тренировки

Специалисты радиотехнических войск (РТВ) объединения ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) обнаружили и сопроводили более 1,5 тыс. разногабаритных воздушных целей условного противника в ходе масштабной плановой тренировки, проведенной по единому замыслу в различных регионах зоны ответственности под общим руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Журавлева.

«По замыслу тренировки, воздушные объекты условного противника угрожали критически важным военным, промышленным и административным объектам регионов. Радиолокационные данные были использованы боевыми расчетами зенитных ракетных систем для условного уничтожения средств воздушного нападения. Также расчеты РЛС отработали развертывание, маскировку и приведение средств радиолокационного обнаружения в полную боевую готовность», - сообщил генерал-полковник Александр Журавлев.

В плановой тренировке было задействовано около 400 военнослужащих из состава боевых расчетов, летного и инженерно-технического состава, а также более 80 единиц авиационной, военной и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице