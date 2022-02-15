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15.02.2022 (10:45)

Саперы танковой армии ЗВО провели подрыв льда на реках в Московской области

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Московской области, провели подрывы льда на реках в рамках проверки готовности отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

 Подрыв льда проводился с целью пропуска паводковых вод и является завершающим этапом подготовки военнослужащих-саперов, входящих в состав спасательных отрядов танкового объединения ЗВО.

Специалисты выполнили несколько точечных подрывов льда для устранения образовавшегося затора на изгибе реки высотой три метра и шириной от 200 до 400 метров, применив порядка 200 кг взрывчатки.

В настоящее время противопаводковую подготовку поочередно проходят все военнослужащие саперных подразделений гвардейской танковой армии ЗВО, в целях овладения навыками безопасного подрыва льда для предотвращения и ликвидации заторов на водоемах где дислоцируется танковое объединение.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска
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