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15.02.2022 (10:30)

Во Владивостоке в рамках конкурса «Отличники войсковой разведки» военнослужащие преодолели «Тропу разведчика»

Во Владивостоке на базе полигона морской пехоты Горностай Тихоокеанского флота (ТОФ) проходит окружной этап конкурса «Отличники войсковой разведки» в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2022».

Завершился третий этап конкурса «Тропа разведчика», в ходе которого разведчики преодолевали на время полосу препятствий в составе подразделения в боевой экипировке с вооружением с отработкой действий при внезапной встрече с условным противником.

«Тропа разведчика» представляет собой 20 препятствий на участке длиной около 800 метров. Кроме обязательного прохождения всех элементов каждым участником необходимо избегать ошибок, за которые прибавляется штрафное время, а также внимательно следить за растяжками на полосе, которые нужно быстро, но аккуратно обезвредить.

По итогам прохождения этапа всеми командами с учётом штрафных баллов лучшее время показала команда разведчиков, представляющая подразделение из Хабаровска - 39 минут.

Всего в рамках конкурса «Отличники войсковой разведки» участникам необходимо пройти 5 этапов, среди которых «Десантирование и совершение марш-броска», «Конкурс механиков-водителей», комплекс препятствий «Тропа разведчика», «Стрельба» и «Выход разведывательных групп в район сбора после выполнения задачи».

В рамках соревнований, которые продлятся до 17 февраля, 7 команд разведчиков от различных подразделений поборются за место в окружной команде, которая представит Восточный военный округ во всеармейском этапе конкурса.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , АрМИ , Отличники войсковой разведки
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