15.02.2022 (10:15)

На полигоне ЮВО Прудбой под Волгоградом стартовал отборочный этап конкурса «Суворовский натиск»

На общевойсковом полигоне Южного военного округа (ЮВО) Прудбой под Волгоградом стартовал второй отборочный этап конкурса «Суворовский натиск» Армейских международных игр 2022 года.

В соревнованиях принимают участие команды от соединений воинских частей 8-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной в Ростовской и Волгоградской областях.

В ходе конкурса мотострелки на боевых машинах пехоты БМП-3 преодолевают трассу со специальными препятствиями – «змейка», «косогор», «колейный мост», «противотанковый ров», поражают мишени одиночными выстрелами и очередями на огневых рубежах. Кроме того, военнослужащие должны совершить 6-километровый марш-бросок с преодолением 20 препятствий, а затем поразить мишени из гранатомета РПГ-7В, штатного пулемета и автомата Калашникова.

Для обеспечения объективности судейства к наблюдению за действиями команд привлечены подразделения беспилотных летательных аппаратов «Элерон». Беспилотники способны передавать на монитор командного пункта картину проходящих соревнований в режиме реального времени.

В рамках второго отборочного этапа конкурса будут отобраны наиболее подготовленные экипажи мотострелковых подразделений, которые представят 8-ю общевойсковую армию на окружном отборочном этапе конкурса.

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