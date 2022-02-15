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15.02.2022 (10:00)

Летчики армейской авиации ЮВО отработают ночные полёты в рамках лётно-тактического учения в Ставропольском крае

В ходе лётно-тактического учения лётчики армейской авиации (ЮВО) отработают ночные полёты на вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ «Терминатор» в Ставропольском крае.

Экипажи на вертолётах Ми-8АМТШ выполнят лётные задания по пилотированию на заданных курсах, на одной высоте с постоянной скоростью. В свою очередь «Ночные охотники» осуществят прикрытие «Терминаторов» при прохождении зоны противовоздушной обороны условного противника.

Кроме того, экипажи армейской авиации ЮВО отработают элементы воздушного боя на различных высотах, а также поиск вертолётов условного противника, роль которых выполнят вертолёты той же авиачасти.

При выполнении полётов в тёмное время суток будут применяться приборы ночного видения.

В летно-тактическом учении задействованы около 20 экипажей вертолетов армейской авиации ЮВО. В ходе учения экипажи совершат более 30 вылетов, отработав различные нештатные ситуации в воздухе при выполнении учебно-боевых задач.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Авиация , Армейская авиация
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