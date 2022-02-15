15.02.2022 (09:45)

Инженеры ЮВО приступили к учению с применением новейших комплектов разминирования ОВР-3Ш в Краснодарском крае

В Краснодарском крае стартовало учение с инженерно-штурмовыми подразделениями Южного военного округа (ЮВО) с применением новейших комплектов разминирования ОВР-3Ш.

В первые дни подразделения пройдут штурмовую подготовку, изучат действия штурмовой группы при штурме и зачистке помещения с применением новейших комплектов разминирования ОВР-3Ш и автоматов Калашникова АК-12.

Военнослужащие отработают тактику действий штурмовых подразделений с применением новейших комплектов разминирования, недавно поступивших на вооружение. Комплект предназначен для оснащения штурмовых подразделений инженерных войск, выполняющих задачи по обеспечению боевых действий общевойсковых подразделений на урбанизированной местности.

ОВР-3Ш включает в себя экипировку максимальной степени защиты, штурмовой нож, многофункциональный нож сапера, бронещит и набор средств для обеспечения экстренного доступа в здание.

В состав комплекта входит 8 костюмов боевой защитной экипировки «Рейд-Л-Штурмовой». Масса одного костюма составляет 25 кг.

Учение на полигоне Молькино продлится до конца этой недели, в нем принимают участие около 500 военнослужащих инженерной воинской части ЮВО.

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