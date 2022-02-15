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15.02.2022 (09:30)

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО в Ростове-на-Дону подвели промежуточные итоги работы в отопительный период

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 1 (г. Ростов-на-Дону) филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) подвели итоги работы по окончании 4 месяцев отопительного периода.

В 2022 году спланировано выполнение ремонтных работ на 41 объекте, в том числе на 2 объектах казарменно-жилищного фонда, 4 объектах теплового хозяйства, 4 объектах водопроводно-канализационного хозяйства, на 16 объектах электро-сетевого хозяйства, а также проведение работ по огнезащитной обработке чердачных помещений на 15 объектах.

Для закупки необходимых для ремонтных работ товарно-материальных ценностей заключено 15 государственных контрактов. С 15 января начата поставка по заключённым контрактам материалов и оборудования на склад жилищно-коммунальной службы для ремонта объектов выполняемого собственными силами.

Все спланированные работы будут выполнены в срок, с надлежащим качеством и в полном объеме.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Жилье
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