15.02.2022 (09:15)

Военнослужащие ЮВО почтут память воинов-интернационалистов в годовщину вывода советских войск из Афганистана

Более чем в 50 гарнизонах Южного военного округа (ЮВО) состоятся мероприятия, посвящённые Дню памяти военнослужащих, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Во время утренних построений личного состава в соединениях и воинских частях, в том числе и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии, военнослужащие почтут память погибших воинов-интернационалистов минутой молчания.

В памятных мероприятиях примут участие командование, военнослужащие соединений, воинских частей и гарнизонов ЮВО, а также ветераны Афганистана и военной службы, родственники военнослужащих, юнармейцы и школьники, а также представители местных самоуправлений.

Участники церемонии почтут память воинов, не вернувшихся с выполнения интернационального долга, минутой молчания, возложат венки и цветы к мемориальным комплексам.

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