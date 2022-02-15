15.02.2022 (09:00)

Военнослужащие ЮВО выполнили учебно-тренировочные полеты в горах Армении

Летчики авиационной военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении выполнили учебно-тренировочные полеты на истребителях МиГ-29 и Су-30СМ в высокогорной местности.

Летчики отработали учебно-боевые задачи при низкой температуре воздуха в сложных метеоусловиях. В составе пар и звеньев военнослужащие выполнили элементы сложного пилотирования, поиск, перехват скоростных целей, имитирующих самолеты условного противника.

Пилоты и штурманы отработали упражнения по аварийной посадке самолета при отказе одного из двигателей, при ограниченной видимости в условиях применения аэрозольных и дымовых завес.

Полеты проводились в дневное и ночное время суток, также командиры различных степеней отработали организацию взаимодействия с группами руководства полетами и подразделениями, обеспечивающими летные смены.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице