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15.02.2022 (08:45)

Авиация объединения ВВС и ПВО ЮВО и ЧФ приступила к выполнению совместных задач

Более 50 самолетов оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) передислоцированы на оперативные аэродромы для выполнения совместных задач с морской авиацией Черноморского флота (ЧФ) в ходе плановых летных тактических учений (ЛТУ) авиационных частей ЮВО.

Эскадрильям оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО ЮВО предстоит отработать взаимодействие с силами морской авиации ЧФ.

Летный состав истребителей Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М и Су-34 в ходе ЛТУ выполнит ракетные пуски и бомбометание по морским целям, экипажам необходимо подтвердить способность выполнения полетов в сложной помеховой обстановке при отсутствии поддержки наземных систем наведения и управления, а также полетов на предельно низкой высоте над водной поверхностью.

Кроме того, летчики ЮВО выполнят задачи по сопровождению корабельных ударных групп и действиям в составе разведывательных ударных комплексов при обеспечении безопасности в акватории Черного моря.

Летные тактические учения направлены на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

Напомним, на полигонах ЮВО стартовали двусторонние ротные тактические учения с усиленными ротами батальонных тактических групп общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейского корпуса ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ПВО , ВВС
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