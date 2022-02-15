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15.02.2022 (08:30)

Расчеты РСЗО «Ураган» и «Град» отработали контрбатарейную стрельбу на полигоне Опук

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град» армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Республике Крым, провели боевые стрельбы на межвидовом полигоне Опук.

Стрельба велась по целям, имитировавшим артиллерию условного противника на расстоянии более 30 км, что обеспечило безопасное удаление в случае ответного удара.

В ходе проведения боевых стрельб артиллеристы также поразили одиночные и групповые цели, командные пункты условного противника. Поражение целей необходимо было выполнить максимально быстро и с наименьшим расходом боеприпасов, используя одиночный и массированный способы ведения огня. Также подразделения отработали задачи противоогневого маневра, со сменой огневых позиций.

Наведение и корректировка огня реактивных артиллерийских батарей осуществлялась с помощью расчетов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». По координатам позиций условного противника был нанесен точечный артиллерийский удар РСЗО «Ураган» и «Град».

Практические стрельбы расчетов реактивной артиллерии проводились в рамках планового полевого выхода подразделений ракетных войск и артиллерии армейского корпуса ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Учения , Полигон
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