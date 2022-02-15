15.02.2022 (08:15)

Механики-водители мотострелковых подразделений ВВО в Забайкалье совершенствуют навыки по вождению боевой техники в условиях экстремального холода

Военнослужащие мотострелковых подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) интенсивно обучаются навыкам вождения боевых машин пехоты БПМ-2. Занятия проводятся на танкодроме полигона «Борзя-Новая» в Забайкальском крае, несмотря на тридцатиградусный мороз.

В ходе занятий военнослужащие осваивают приемы маневрирования на скоростных участках, проходят дистанцию пути в составе колонны на максимально допустимых скоростях, выполняют повороты и развороты различной сложности.

Преодоление препятствий также входит в программу обучения. За рычагами водители учатся управлять гусеничной техникой с проездом колейного моста, условных минно-взрывных заграждений, рвов, косогоров и других искусственных препятствий. Оценивают выполнение задач командиры взводов, которые находятся в машине, вместе с обучаемыми.

Для создания обстановки максимально приближенной к «боевой» на протяжении всего маршрута специалисты инженерных подразделений размещают имитационные заряды и проводят задымление сложных участков средствами аэрозолепуска.

Практические занятия по вождению проводятся для обучения механиков-водителей действиям в сложных ситуациях, развивают их внимательность и концентрацию. В перерывах между упражнениями военнослужащие имеют возможность погреться и перекусить в пунктах обогрева личного состава, оборудованных на полигоне для качественного проведения занятий в зимний период обучения.

В занятиях по вождению принимает участие свыше 300 военнослужащих, задействовано более 50 единиц военной техники.

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