15.02.2022 (08:00)

Снайперы ВВО в Забайкалье готовятся к окружному конкурсу профессионального мастерства «Снайперский рубеж»

С победителями и призерами армейского этапа конкурса профессионального мастерства «Снайперский рубеж» в рамках проведения армейских международных игр 2022 года на полигоне «Борзя-Новая» мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) проводится подготовка к участию в военнослужащих в составе сборной команды в окружном этапе конкурса.

Занятия со снайперами проходят на нескольких участках, в частности на площадке для стрельбы с мишенной обстановкой, полосе препятствий, а также в специально созданном двухэтажном сооружении для проведения парных огневых тренировок и стрельбы из различных положений. Подготовка военнослужащих проходит в несколько этапов.

На первом этапе военнослужащие изучают материальную часть оружия, прицелы и типы боеприпасов к нему, теоретические основы стрельбы и особенности баллистики в различных погодных условиях.

На занятиях по тактической и специальной подготовке военнослужащие оттачивают навыки скрытного передвижения и маскировки с применением табельных и подручных средств, ведения разведки целей, определения дальностей до них различными способами, а также ведения и корректировки огня.

В ходе второго этапа снайперы, под руководством опытных командиров подразделений, как в дневное, так и в ночное время на практике учатся вести огонь по целям на различных дистанциях, в том числе из пистолета Макарова.

В составе боевых двоек военнослужащие совершенствуют быстроту силу и выносливость с преодолением полосы препятствий в военной форме одежды с экипировкой.

На завершающем этапе подготовки со снайперами состоятся комплексные контрольные занятия, по результатам которых будут определены наиболее подготовленные военнослужащие для участия в окружном этапе конкурса.

При проведении тренировок военнослужащие используют современное вооружение, в том числе винтовки снайперские специальные ВСС «Винторез», армейские крупнокалиберные винтовки АСВК, а также новейшие дальномеры и тепловизоры.

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