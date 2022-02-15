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15.02.2022 (07:45)

Расчеты ЗРПК «Панцирь-С» ВВО уничтожили низколетящие цели условного противника в Приморском крае

В Приморском крае расчеты противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа отработали вопросы взаимодействия с подразделениями радиотехнических войск ВВО.

В ходе тренировки военнослужащие подготовили к учебно-боевой работе вооружение, военную и специальную технику, выполнили ее маскировку. Также произвели поиск и обнаружение целей, летящих на малой высоте. После чего, совершили учебные (электронные) пуски ракет по мишеням, имитирующим вертолеты условного противника.

На завершающем этапе мероприятия были отработаны вопросы взаимодействия боевых расчетов зенитных ракетных пушечных комплексов «Панцирь-С» и радиотехнических подразделений по осуществлению контроля воздушной обстановки и выдаче целеуказаний для выполнения условных пусков по мишеням.

Кроме того, особое внимание было уделено работе командного состава, осуществлявших централизованное руководство учебно-боевой работой расчетов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , Восточный военный округ
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