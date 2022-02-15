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15.02.2022 (07:30)

Военные топографы ВВО в Хабаровске провели экскурсию учащимся общеобразовательных учреждений

Военнослужащие центра геопространственной информации и навигации Восточного военного округа (ВВО), в  рамках подготовки ко Дню Защитника Отечества, провели экскурсию учащимся старших классов по территории воинской части, дислоцированной в Хабаровске.

Вниманию экскурсантов была представлена выставка современных образцов навигационной и высокоточной геодезической аппаратуры, стоящей на вооружении Восточного военного округа. В ходе мероприятия, офицеры продемонстрировали гостям принцип подготовки макета топографической карты на 3D принтере.

Кроме этого, школьников ознакомили с бытом и условиями службы личного состава топографического подразделения. Завершающим этапом стал показ подвижного геодезического комплекса (ПНГК-1) и других образцов специальной и военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Экскурсии
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