15.02.2022 (07:30)
Военные топографы ВВО в Хабаровске провели экскурсию учащимся общеобразовательных учреждений
Военнослужащие центра геопространственной информации и навигации Восточного военного округа (ВВО), в рамках подготовки ко Дню Защитника Отечества, провели экскурсию учащимся старших классов по территории воинской части, дислоцированной в Хабаровске.
Вниманию экскурсантов была представлена выставка современных образцов навигационной и высокоточной геодезической аппаратуры, стоящей на вооружении Восточного военного округа. В ходе мероприятия, офицеры продемонстрировали гостям принцип подготовки макета топографической карты на 3D принтере.
Кроме этого, школьников ознакомили с бытом и условиями службы личного состава топографического подразделения. Завершающим этапом стал показ подвижного геодезического комплекса (ПНГК-1) и других образцов специальной и военной техники.