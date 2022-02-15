15.02.2022 (07:15)

Второй этап конкурса «Снайперский рубеж» завершился на полигоне ВВО в Приамурье

В общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приамурье завершился отбор лучших снайперов объединения на втором этапе конкурса «Снайперский рубеж». Это соревнование входит в программу Армейских международных игр АрМИ-2022.

Военнослужащие продемонстрировали навыки тактической и специальной подготовки на общевойсковых полигонах области. Особое внимание уделялось тактике действий в составе снайперских пар и групп.

Зачетные занятия прошли в суровых климатических условиях и в различное время суток с отработкой ряда элементов, таких как ведение разведки местности, умение быстро ориентироваться на поле боя ночью и маскировка позиций для стрельбы с помощью подручных средств.

В ходе ночных занятий по огневой подготовке снайперы выполнили более десятка упражнений контрольных стрельб. С использованием ночных прицелов военнослужащие поражали цели на дистанциях от 300 до 800 метров.

Победители второго этапа конкурса «Снайперский рубеж» примут участие в окружном – третьем этапе конкурса.

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