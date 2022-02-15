15.02.2022 (05:00)
Российские миротворцы оказали гуманитарную помощь более 55 семьям в отдаленных районах Аскеранского района Нагорного Карабаха
Военнослужащие российского миротворческого контингента совместно с благотворителями организовали доставку гуманитарной помощи в отдаленные районы Нагорного Карабаха и выдачу её переселенцам и многодетным семьям.
При проведении адресной гуманитарной акции российские миротворцы передали жителям Аскеранского района продуктовые наборы, предметы домашнего обихода, постельную группу, детские игрушки, одежду и обувь для детей и взрослых.
«Сегодня российским миротворческим контингентом, совместно с ассоциацией благотворительных организаций была организована адресная гуманитарная акция в городе Степанакерт для семьи переселенцев из Аскеранского района. Были выданы одеяла, вещи и обувь. Завтра планируется адресная гуманитарная акция в населенном пункте Хнацах, для переселенцев из Аскеранского района» - рассказал представитель российского миротворческого контингента Андрей Кудрин.
С начала текущего года более 55 семей получили адресную гуманитарную помощь от российских миротворцев. Офицеры центра гуманитарного реагирования индивидуально подходят к проведению адресной помощи. Жителям выдаются предметы первой необходимости – одежда и обувь для детей и взрослых, стиральные порошки, газовые горелки для приготовления пищи, кухонный инвентарь, продуктовые наборы, комплекты постельного белья, подушки, одеяла, предметы личной гигиены, детские игрушки, а также индивидуальные медицинские аптечки.
На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.
В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.
Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.