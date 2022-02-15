15.02.2022 (05:00)

Российские миротворцы оказали гуманитарную помощь более 55 семьям в отдаленных районах Аскеранского района Нагорного Карабаха



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы оказали гуманитарную помощь более 55 семьям в отдаленных районах Аскеранского района Нагорного Карабаха

Военнослужащие российского миротворческого контингента совместно с благотворителями организовали доставку гуманитарной помощи в отдаленные районы Нагорного Карабаха и выдачу её переселенцам и многодетным семьям.

При проведении адресной гуманитарной акции российские миротворцы передали жителям Аскеранского района продуктовые наборы, предметы домашнего обихода, постельную группу, детские игрушки, одежду и обувь для детей и взрослых.

«Сегодня российским миротворческим контингентом, совместно с ассоциацией благотворительных организаций была организована адресная гуманитарная акция в городе Степанакерт для семьи переселенцев из Аскеранского района. Были выданы одеяла, вещи и обувь. Завтра планируется адресная гуманитарная акция в населенном пункте Хнацах, для переселенцев из Аскеранского района» - рассказал представитель российского миротворческого контингента Андрей Кудрин.

С начала текущего года более 55 семей получили адресную гуманитарную помощь от российских миротворцев. Офицеры центра гуманитарного реагирования индивидуально подходят к проведению адресной помощи. Жителям выдаются предметы первой необходимости – одежда и обувь для детей и взрослых, стиральные порошки, газовые горелки для приготовления пищи, кухонный инвентарь, продуктовые наборы, комплекты постельного белья, подушки, одеяла, предметы личной гигиены, детские игрушки, а также индивидуальные медицинские аптечки.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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