15.02.2022 (06:00)

Артиллерийские расчеты модернизированных САУ «Акация» ЮВО уничтожили условного противника в горах Абхазии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллерийские расчеты модернизированных САУ «Акация» ЮВО уничтожили условного противника в горах Абхазии

Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках двустороннего тактического учения выполнили упражнения боевых стрельб из модернизированных САУ «Акация».

В рамках мероприятий боевой подготовки артиллеристы соединения выполнили стрельбы, уничтожив в горах специальные мишени имитирующие бронетехнику условного противника.

Для уничтожения целей был задействован артиллерийский дивизион на модернизованных 152-мм самоходных артиллерийских гаубицах (САУ) 2С3М «Акация», расчеты выполнили огневые задачи с открытых позиций уничтожив противника.

Также артиллеристы отработали задачи на танкоопасных рубежах и направлениях в горах, уничтожив командно-наблюдательный пункт и бронетехнику условного противника на удалении от 2 до 3,5 тыс. метров.

Кроме того, личный состав провел противоогневые маневры и тактические приемы контрбатарейной борьбы выполнив фортификационные мероприятия по оборудованию огневых позиций.

Всего в учении приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих и было задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники.

Справочно:

САУ 2С3М «Акация» - 152-мм самоходная гаубица предназначена для уничтожения и подавления минометных и артиллерийских батарей, живой силы противника, огневых средств, танков, ракетных установок, тактических средств атомного оружия, пунктов управления.

На модернизированной САУ установлена одна механизированная укладка барабанного типа, вместо двух, что позволило увеличить возимый боезапас с 40 до 46 выстрелов. Кроме того, изменена конфигурация, и расположение люков в кормовой части корпуса и башни, внедрена механизированная подача выстрелов с грунта, на крышу башни перенесена антенна радиосвязи, радиостанция Р-123 заменена на радиостанцию Р-123М.



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