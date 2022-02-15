15.02.2022 (05:00)

Артиллеристы ВВО выполнили боевые стрельбы в рамках совместного учения «Союзная решимость 2022»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы ВВО выполнили боевые стрельбы в рамках совместного учения «Союзная решимость 2022»

Артиллерийские подразделения Восточного военного округа в рамках розыгрыша практических действий на полигоне Осиповичский Республики Беларусь провели стрельбы из самоходных артиллерийских установок.

По замыслу учения, незаконные вооруженные формирования перешли в наступление. Артиллеристы создали на пути противника зону заградительного огня, тем самым сорвав его атаку и подход резервов.

Также в ходе мероприятия артиллеристы выполнили задачи маршевой подготовки, отработали нормативы по занятию сходу неподготовленных огневых позиций.

Для контроля поражения мишеней, имитирующих боевую технику и огневые точки условного противника, а также для оценки обстановки применялись беспилотные летательные аппараты, которые передавали точные координаты и видеоизображение целей на командный пункт артиллерийского дивизиона.

При выполнении огневых задач особое внимание уделялось оперативности занятия неподготовленных огневых позиций с марша и их быстрой смене после стрельбы.

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