15.02.2022 (05:15)
Морпехи обстреляли свыше 250 гектаров лавиноопасных участков на Камчатке
Минометное подразделение из состава отдельной бригады морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России выполнило обстрел более 250 гектаров лавиноопасных участков по заявке противолавинного центра Камчатского края.
Мероприятие проводилось после объявления повышенной опасности схода лавин из-за циклона, который бушевал на Камчатке всю прошлую неделю. Обстрел проходил в горных районах Елизовского муниципального района на склонах вулкана Вилючинский.
Морпехи производили стрельбы из 120-мм полкового миномёта по скоплениям снежных масс на сопках и перевалах, чтобы добиться контролируемого схода лавин и обеспечить безопасность жителей краевого центра и элементов энергетической системы Камчатского края.
Всего было произведено свыше 20 выстрелов по лавиноопасным участкам, морпехи продемонстрировали мастерство применения миномета при стрельбе на максимальную дальность в горных условиях.