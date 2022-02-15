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15.02.2022 (05:15)

Морпехи обстреляли свыше 250 гектаров лавиноопасных участков на Камчатке

Фото Видео

Минометное подразделение из состава отдельной бригады морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России выполнило обстрел более 250 гектаров лавиноопасных участков по заявке противолавинного центра Камчатского края.

Мероприятие проводилось после объявления повышенной опасности схода лавин из-за циклона, который бушевал на Камчатке всю прошлую неделю. Обстрел проходил в горных районах Елизовского муниципального района на склонах вулкана Вилючинский.

Морпехи производили стрельбы из 120-мм полкового миномёта по скоплениям снежных масс на сопках и перевалах, чтобы добиться контролируемого схода лавин и обеспечить безопасность жителей краевого центра и элементов энергетической системы Камчатского края. 

Всего было произведено свыше 20 выстрелов по лавиноопасным участкам, морпехи продемонстрировали мастерство применения миномета при стрельбе на максимальную дальность в горных условиях.

Пресс-служба Восточного военного округа
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