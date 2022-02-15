15.02.2022 (05:15)

Морпехи обстреляли свыше 250 гектаров лавиноопасных участков на Камчатке



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Морпехи обстреляли свыше 250 гектаров лавиноопасных участков на Камчатке

Минометное подразделение из состава отдельной бригады морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России выполнило обстрел более 250 гектаров лавиноопасных участков по заявке противолавинного центра Камчатского края.

Мероприятие проводилось после объявления повышенной опасности схода лавин из-за циклона, который бушевал на Камчатке всю прошлую неделю. Обстрел проходил в горных районах Елизовского муниципального района на склонах вулкана Вилючинский.

Морпехи производили стрельбы из 120-мм полкового миномёта по скоплениям снежных масс на сопках и перевалах, чтобы добиться контролируемого схода лавин и обеспечить безопасность жителей краевого центра и элементов энергетической системы Камчатского края.

Всего было произведено свыше 20 выстрелов по лавиноопасным участкам, морпехи продемонстрировали мастерство применения миномета при стрельбе на максимальную дальность в горных условиях.



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