15.02.2022 (01:00)

Военнослужащие Щелковского ОКИК приняли участие в часе памяти «Афганистан. Без права на забвение»

В рамках комплекса мероприятий по сплочению воинских коллективов в Щёлковской библиотеке №1 прошёл час памяти, посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества «Афганистан. Без права на забвение», для военнослужащих срочной службы отдельного командно-измерительного комплекса (ОКИК).

«На примере воинов-афганцев, на примере тех, кто отдал свою жизнь, и тех, кто вернулся на Родину и до сих пор находится среди нас, мы воспитываем молодое поколение» - выступил с напутственной речью председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны Борис Клюев.

Ветераны Вооруженных сил СССР Александр Миронов, Виктор Кучен и Алексей Дежин рассказали о своей службе в Афганистане, поделились личными историями и исполнили тематичные песни.

Военнослужащие Щелковского ОКИК поблагодарили организаторов мероприятия за возможность участия в нем.

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