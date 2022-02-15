15.02.2022 (01:00)
Военнослужащие Щелковского ОКИК приняли участие в часе памяти «Афганистан. Без права на забвение»
В рамках комплекса мероприятий по сплочению воинских коллективов в Щёлковской библиотеке №1 прошёл час памяти, посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества «Афганистан. Без права на забвение», для военнослужащих срочной службы отдельного командно-измерительного комплекса (ОКИК).
«На примере воинов-афганцев, на примере тех, кто отдал свою жизнь, и тех, кто вернулся на Родину и до сих пор находится среди нас, мы воспитываем молодое поколение» - выступил с напутственной речью председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны Борис Клюев.
Ветераны Вооруженных сил СССР Александр Миронов, Виктор Кучен и Алексей Дежин рассказали о своей службе в Афганистане, поделились личными историями и исполнили тематичные песни.
Военнослужащие Щелковского ОКИК поблагодарили организаторов мероприятия за возможность участия в нем.