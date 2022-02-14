14.02.2022 (23:30)

На полигоне Барановский в Приморье десантники отработали упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и гранатометов РПГ-7Д

На полигоне Барановский в Приморском крае прошли занятия по огневой подготовке с военнослужащими Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ.

К выполнению учебной стрельбы привлекались военнослужащие проходящие военную службу по призыву.

Перед выполнением практической части мероприятия военнослужащие поэтапно отработали каждый элемент данного комплекса на таких учебных точках, как изготовка к бою, смена огневой позиции, изучение основ и правил стрельбы из штатного оружия.

Личный состав вел стрельбу по обозначенным целям из различных положений. Основной задачей занятий по огневой подготовке являлось оттачивание практических навыков стрельбы из штатного вооружения.

Десантники отработали стрельбу по движущимся и появляющимся целям на различной дальности со сменой огневой позиции. На учебных местах военнослужащие отработали метание учебной ручной гранаты.

Особое внимание было уделено ведению огня по целям, имитирующим живую силу и легкобронированную технику противника.

В ходе практической части мероприятия отработаны упражнения из автомата АК-74М, пулемета ПКП «Печенег» и гранатометов РПГ-7Д по целям на расстоянии от 300 до 500 метров.

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