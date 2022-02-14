14.02.2022 (23:50)

Почти 500 военнослужащих ВДВ провели десантирование личного состава и техники в сложных метеорологических условиях под Костромой

Десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в рамках контрольных занятий по боевой подготовке отработали десантирование порядка 500 военнослужащих и 3 объектов на площадку приземления «Будихино» в Костромской области.

Осуществив погрузку на аэродроме Иваново-Северный в 4 самолета Военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 мд 2-х боевых машин десанта БМД-2К-АУ и парашютную платформу П-7 с боеприпасами для артиллерии ВДВ массой 6 тонн, десантники осуществили десантирование в заданный район.

Преодолев расстояние над Ивановской, Кировской и Костромской областями самолеты зашли на боевой курс над площадкой приземления Будихино. Десантирование проходило в сложных метеорологических условиях при ограниченной видимости.

Вслед за техникой, на парашютных системах Д-10, позволяющих десантировать личный состав в экипировке, с оружием и снаряжением, с общей массой более 100 килограмм, с интервалом отделения 0,7 секунды, было десантировано почти 500 гвардейцев-десантников Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения Воздушно-десантных войск.

Подводя итоги десантирования, заместитель командира Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения - начальник воздушно-десантной службы гвардии полковник Александр Веремей отметил, что десантирование прошло без происшествий, все системы, узлы и агрегаты воздушно-десантной техники сработали в штатном режиме, что позволило выполнить стоявшую перед десантниками задачу.

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