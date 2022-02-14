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14.02.2022 (22:45)

В Саратове первые подразделение артиллеристов ВВО завершили обучение по специальному циклу подготовки минометных подразделений в учебном подразделении «Стальная вьюга»

Подготовка проходила на базе учебного центра боевого применения (артиллерии), к ней были привлечены штатные минометные расчеты и отделения управления минометных батарей.

За период обучения минометные расчеты совершенствовали практические навыки по отработке нормативов по специальной и технической подготовке, вождению, выполняли огневые задачи с боевой стрельбой из миномета полупрямой наводкой и с закрытых огневых позиций, изучили правила исполнения команд при подготовке и ведении огня командирами расчетов, порядок подачи команд при корректировании огня, построение параллельного веера по буссоли старшего офицера батареи, отработку документов командира миномета, расчет индивидуальных поправок и заполнение таблиц индивидуальных поправок.

В состав учебного подразделения, осуществляющего подготовку минометных подразделений, входят победители и призеры конкурса Армейских международных игр «Мастера артиллерийского огня».

В зимнем периоде обучения 2022 года подготовку пройдут 24 минометных расчета и шесть отделений управлений минометных батарей ВВО.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Артиллерия
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