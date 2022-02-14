14.02.2022 (22:30)

В одиннадцатый день соревнований XXIV зимних Олимпийских игр армейские спортсмены поборются за 5 комплектов медалей в 4 видах спорта

15 февраля, в одиннадцатый день соревнований XXIV зимних Олимпийских игр в китайском Пекине, спортсмены сборной ОКР примут участие в розыгрыше 9 комплектов наград в 7 видах спорта. Армейские спортсмены поборются за 5 из них в 4 видах спорта.

В 4:00 по московскому времени начнутся финальные соревнования в слоуп-стайле у фристайлисток. В эту часть турнира после квалификации пробилась армейская спортсменка Анастасия Таталина.

В 9:30 по московскому времени будет две старт мужской эстафете в биатлоне. За команду ОКР выступят исключительно представители Центрального спортивного клуба Армии - старший лейтенант Максим Цветков, лейтенант Александр Логинов, прапорщик Эдуард Латыпов и Карим Халили. На дистанции 4х7,5 км развернётся серьёзная борьба за олимпийский пьедестал.

В это же время (9:30 мск) на арене для конькобежного спорта начнутся полуфинальные забеги в командных гонках преследования среди женщин и мужчин. В составах обеих команд есть представители ЦСКА. Первыми за попадание в главный финал поборются девушки. В составе команды ОКР стартуют Наталья Воронина и Елизавета Голубева.

В 9:50 на старт выйдут мужчины. В сборной конькобежцев за выход в финал будут бороться сразу три спортсмена Центрального спортивного клуба Армии - капитан Руслан Захаров, Даниил Алдошкин и Сергей Трофимов.

Финалы состоятся в 11:25 и 11:45 соответственно.

Также во вторник станут известны победители и призёры в соревнованиях мужчин-двоек в бобслее. В этой дисциплине пройдут два заключительных заезда - третий и четвёртый. На данный момент после двух первых попыток экипаж с армейским спортсменом Алексеем Лаптевым занимает третье место. Отставание от лидеров составляет 0,94 секунды. Третий заезд состоится в 15:15 мск, а четвёртый - в 16:50 мск.

Также в этот день представители сборной ОКР примут участие в розыгрыше еще 2 комплекта медалей в горнолыжном спорте и лыжном двоеборье.

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