14.02.2022 (22:15)

Начальник филиала Военной академии МТО в г. Вольске принял участие в Божественной литургии в кафедральном соборе Живоначальной Троицы

В Неделю о мытаре и фарисее, митрополит Саратовский и Вольский Игнатий совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Живоначальной Троицы г. Вольска. Неделей о мытаре и фарисее является одной из четырёх подготовительных к Великому посту, и евангельское чтение повествует именно о них — о фарисее и о мытаре.

В богослужении приняли участие начальник Вольского военного института материального обеспечения полковник Вячеслав Зенков, глава Вольского муниципального района Андрей Татаринов, командир 33-го научно-исследовательского испытательного института войск радиационной, химической и биологической защиты полковник Валерий Иноземцев, военнослужащие и прихожане.

Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Вольского округа, настоятель храма протоиерей Алексий Земцов, протоиерей Павел Усов, иерей Олег Грушин, иерей Артемий Перепелицын; иерей Сергий Феофанов и диакон Игорь Милютин.

Богослужебные песнопения исполнил хор собора под управлением регента Натальи Витущенко.

За усердные труды во благо Святой Церкви клирик Благовещенского храма г. Вольска, настоятель храма Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, помощник начальника института по работе с верующими военнослужащими Вольского института (с 2006 года по 2021 год) протоиерей Михаил Воробьев был удостоен медали Саратовской митрополии «Спас Нерукотворный» II степени.

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