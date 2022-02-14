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14.02.2022 (22:00)

В учебном центре по подготовке младших специалистов филиала Военной академии МТО в г. Вольске с военнослужащими по призыву проведено правовое информирование

В рамках проведения месячника сплочения воинских коллективов и профилактики нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, в клубе филиала с военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, проведено правовое информирование на тему: «Требования нормативно-правовых актов по вопросам соблюдения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими».

Заместитель начальника учебного центра по военно-политической работе полковник Илья Шлычков разъяснил военнослужащим статьи Устава внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации, регламентирующие взаимоотношения между военнослужащими, а также довел требования Дисциплинарного устава Вооруженных сил Российской Федерации и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации об ответственности военнослужащих за нарушение правил уставных взаимоотношений.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Военная академия , Военное образование
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