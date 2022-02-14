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14.02.2022 (21:45)

Спортсмены ДОСААФ Ялты добывают награды

Член военно-спортивного клуба боевых единоборств «Штурм» им. В.Ф. Маргелова Назар Дубенко уверенно защитил честь клуба и своего города в первенстве Севастополя по абсолютно реальному бою. Назар вернулся из города-героя с двумя золотыми медалями в своей весовой и возрастной категории.

В эти же дни в Симферополе состоялся мемориальный турнир по пауэрлифтингу, в котором разыгрывались награды чемпионата и первенства столицы Крыма. Героиней состязаний оказалась курсант караульного отделения «Кремль» местного отделения ДОСААФ Ялты Анна Коломейцева. Она в своей весовой и возрастной категории завоевала три медали. 

На базе Южнобережного зонального центра военно-патриотического и военно-спортивного воспитания ДОСААФ Крыма в Ялте под руководством президента республиканской федерации рукопашного боя Владимира Подалинского прошел учебно-методический сбор, в ходе которого специалист провел тренировки и подготовку к аттестации на пояса различных цветов спортсменов клуба «Штурм», часть из которых входят в сборную Крыма. 


В конце сбора Владимиру Подалинскому за развитие военно-прикладных видов спорта в Ялте вручена грамота от председателя регионального отделения ДОСААФ Крыма Андрея Попова. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ДОСААФ
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