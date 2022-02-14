14.02.2022 (21:30)

Военнослужащие мотострелкового соединения ЦВО в Кузбассе отразили атаку условной бандгруппы

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) сорвали атаку группы незаконного вооруженного формирования (НВФ) на военный объект в ходе учения на полигоне Юргинский в Кузбассе.

По замыслу учения расчеты комплекса БПЛА «Орлан-10» при помощи тепловизионной камеры обнаружили перемещение условной бандгруппы на автомобилях повышенной проходимости в направлении складов с оружием и боеприпасами для дальнейшего их захвата.

Для срыва наступления неприятеля военнослужащие мотострелкового соединения на боевых машинах пехоты БМП-2 выдвинулись в район боевого применения и атакой с ходу уничтожили группу НВФ огнем из штатного вооружения. Поражение целей, имитирующих живую силу и технику условного противника, велось из 30-мм пушек и 7,62-мм пулеметов на дальностях от 200 до 1000 м.

Всего в учении было задействовано более 200 военнослужащих и свыше 20 единиц военной техники.

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