14.02.2022 (21:00)

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара выиграл «бронзу» на этапе Кубка России по велоспорту в дисциплине «маунтинбайк-велокросс»

В минувшие выходные в селе Архипо-Осиповка близ Геленджика прошли соревнования в рамках первого этапа Кубка России по велокроссу.

Бронзовую медаль соревнований среди мужчин в дисциплине «маунтинбайк-велокросс» завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Павел Балобанов (Удмуртская Республика). Спортсмен пришел к финишу с результатом 1 час 08 минут и 56 секунд. Армеец уступил самарскому спортсмену Максиму Гоголеву, занявшему первое место (01:07.14) и Алексею Жилякову из Свердловской области, взявшему «серебро» (01:08.09).

Уже в эту среду, 16 февраля, Павел Балобанов выйдет на старт чемпионата России по велокроссу, где планирует побороться за пьедестал.

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