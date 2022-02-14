Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.02.2022 (21:00)

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара выиграл «бронзу» на этапе Кубка России по велоспорту в дисциплине «маунтинбайк-велокросс»

В минувшие выходные в селе Архипо-Осиповка близ Геленджика прошли соревнования в рамках первого этапа Кубка России по велокроссу.

Бронзовую медаль соревнований среди мужчин в дисциплине «маунтинбайк-велокросс» завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Павел Балобанов (Удмуртская Республика). Спортсмен пришел к финишу с результатом 1 час 08 минут и 56 секунд. Армеец уступил самарскому спортсмену Максиму Гоголеву, занявшему первое место (01:07.14) и Алексею Жилякову из Свердловской области, взявшему «серебро» (01:08.09).

Уже в эту среду, 16 февраля, Павел Балобанов выйдет на старт чемпионата России по велокроссу, где планирует побороться за пьедестал.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Рядовой спортивной роты ЦСКА Леонид Михневич стал победителем Первенства России по бобслею
Команда горного соединения ЮВО завоевала первое место в чемпионате округа по зимнему горному троеборью в Карачаево-Черкесии
Биатлонист ЦСКА Эдуард Латыпов стал бронзовым призёром Олимпиады-2022
Мотострелки ЦВО провели соревнования по лыжным гонкам в Оренбургской области

Метки:
ЦСКА , Спорт
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false