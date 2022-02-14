14.02.2022 (21:00)
Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара выиграл «бронзу» на этапе Кубка России по велоспорту в дисциплине «маунтинбайк-велокросс»
В минувшие выходные в селе Архипо-Осиповка близ Геленджика прошли соревнования в рамках первого этапа Кубка России по велокроссу.
Бронзовую медаль соревнований среди мужчин в дисциплине «маунтинбайк-велокросс» завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Павел Балобанов (Удмуртская Республика). Спортсмен пришел к финишу с результатом 1 час 08 минут и 56 секунд. Армеец уступил самарскому спортсмену Максиму Гоголеву, занявшему первое место (01:07.14) и Алексею Жилякову из Свердловской области, взявшему «серебро» (01:08.09).
Уже в эту среду, 16 февраля, Павел Балобанов выйдет на старт чемпионата России по велокроссу, где планирует побороться за пьедестал.
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