14.02.2022 (20:45)

Рядовой спортивной роты ЦСКА Леонид Михневич стал победителем Первенства России по бобслею

В Сочи завершилось Первенство России и Всероссийские соревнования по бобслею среди юниоров и юниорок до 24 лет. Более 50 лучших бобслеистов страны поборолись за призовые места. Медали были разыграны в личном зачете, среди двухместных и четырехместных экипажей.

Рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Самара) Леонид Михневич стал победителем Первенства России по бобслею в двухместном экипаже. Товарищем по команде выступал Владислав Маршалов. Второе место завоевали Байры Атаев и Евгений Плохой. «Бронза» у Селимберди Реджепкулиева и Дмитрия Абрамова.

Леонид Михневич также успешно выступил в заезде четырехместных экипажей. Команда с участием армейца завоевала бронзовую медаль на Первенстве России. На Всероссийских соревнованиях военнослужащий завоевал еще одну «бронзу» в двухместном бобе, также в паре с Владиславом Маршаловым.

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