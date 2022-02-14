14.02.2022 (20:15)
В Йошкар-Олинском соединении РВСН стартовал конкурс на лучший расчет комплекса с беспилотным летательным аппаратом
В Йошкар-Олинском ракетном соединении РВСН стартовали состязания на лучший расчет комплекса с беспилотным летательным аппаратом (БпЛА)
в рамках подготовки к всеармейскому этапу конкурса «АрМИ-2022» «Соколиная охота».
В отборочном этапе соревнований принимают участие расчеты подразделений охраны и разведки ракетного соединения, на вооружении которых находятся боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», оснащенные комплексами с БЛА типа «Элерон-3».
В ходе конкурса расчеты управления БпЛА продемонстрируют свои навыки в ведении воздушной разведки местности с целью обнаружения диверсионно-разведывательных групп.
Победители соревнований примут участие в следующем этапе конкурса — на лучший расчет управления комплексом с БпЛА в масштабе Владимирского ракетного объединения.