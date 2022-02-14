14.02.2022 (19:45)
Военные полицейские ЦВО впервые выполнили нормативы по армейской тактической стрельбе
Военнослужащие подразделений военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) впервые выполнили упражнения нового направления огневой подготовки – армейской тактической стрельбы. Выполнение нормативов нового направления боевой подготовки состоялось в рамках проходящих в Челябинской области сборовых мероприятий с командирами взводов военной полиции и их заместителей.
В ходе практических действий для обучаемых были созданы условия, максимально приближенные к боевым: использовалась светошумовая имитация, нормативы выполнялись без пауз и перерывов в полной боевой выкладке со штатным вооружением.
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