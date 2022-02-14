14.02.2022 (19:15)

Танкисты и подразделения РЭБ ЦВО провели совместную операцию по уничтожению условного противника под Оренбургом

Военнослужащие танковых подразделений и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа провели совместную операцию по уничтожению условного противника в Оренбургской области.

По замыслу учения расчеты беспилотников «Орлан» и дежурные средства ПВО зафиксировали приближение к населенному пункту легкобронированной техники противника в сопровождении группы ударных беспилотных летательных аппаратов.

Военнослужащие на танках Т-72Б3 выстроили оборонительные рубежи на подходах к населенному пункту. Маневренные группы РЭБ, используя комплексы «Борисоглебск-2» и автоматизированные станции помех «Житель» обеспечили радиоподавление каналов управления беспилотниками. Экипажи танков уничтожили воздушные цели неприятеля огнем из зенитных танковых пулеметов НСВТ, а легкобронированную технику из 125-мм пушек.

В учении приняли участие более 700 военнослужащих, было задействовано свыше 80 единиц боевой и специальной техники.

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