14.02.2022 (19:15)
Танкисты и подразделения РЭБ ЦВО провели совместную операцию по уничтожению условного противника под Оренбургом
Военнослужащие танковых подразделений и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа провели совместную операцию по уничтожению условного противника в Оренбургской области.
По замыслу учения расчеты беспилотников «Орлан» и дежурные средства ПВО зафиксировали приближение к населенному пункту легкобронированной техники противника в сопровождении группы ударных беспилотных летательных аппаратов.
Военнослужащие на танках Т-72Б3 выстроили оборонительные рубежи на подходах к населенному пункту. Маневренные группы РЭБ, используя комплексы «Борисоглебск-2» и автоматизированные станции помех «Житель» обеспечили радиоподавление каналов управления беспилотниками. Экипажи танков уничтожили воздушные цели неприятеля огнем из зенитных танковых пулеметов НСВТ, а легкобронированную технику из 125-мм пушек.
В учении приняли участие более 700 военнослужащих, было задействовано свыше 80 единиц боевой и специальной техники.