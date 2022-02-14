14.02.2022 (19:00)

С юнармейцами Иркутской области проведена военно-патриотическая игра «Защитник»

В Ангарске Иркутской области прошла военно-патриотическая игра «Защитник». Участие в состязании приняли два юнармейских отряда, над которыми шефствуют военнослужащие ангарского зенитного ракетного подразделения.

Школьники продемонстрировали свои навыки в строевой подготовке, сборке и разборке автомата Калашникова, стрельбе из положения стоя и лежа, а также знания истории Отечества.

По итогам соревнований самые активные участники получили грамоты и ценные призы.

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