14.02.2022 (18:30)

Артиллеристы ЮВО произвели «Выстрел памяти» в честь 79-летия освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков

Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) совершили «Выстрел памяти» на территории историко-мемориального комплекса «Кумженская роща» в Ростове-на-Дону в честь 79-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Памятный выстрел произвели из легендарного артиллерийского орудия ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Военнослужащие роты Почетного караула возложили венки и цветы к мемориальным комплексам «Павшим воинам» и «Кумженская роща», память погибших почтили минутой молчания.

В торжественных церемониях приняли участие военнослужащие ЮВО, сотрудники силовых ведомств, представители администрации Ростовской области, ветераны военной службы и юнармейцы.

Справочно:

Освобождение Ростова-на-Дону в ноябре 1941 стало первой победой Красной Армии после пяти страшных месяцев отступления. Уже спустя неделю после этого последовал разгром немцев под Москвой. Тяжелейший начальный этап войны остался позади. Ростов по-прежнему был прифронтовым городом, и его ждала вторая оккупация — куда более долгая и жестокая. Целых 205 дней ужаса и разрушений, пока не настал спасительный день 14 февраля 1943 года.

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