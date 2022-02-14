14.02.2022 (18:00)

На Балтийском флоте стартовал второй отборочный этап конкурса «Соколиная охота»

На Балтийском флоте (БФ) военнослужащие подразделений беспилотной авиации приступили ко второму отборочному этапу конкурса «Соколиная охота». Лучшие расчеты комплексов с беспилотными летальными аппаратам (БЛА) «Орлан-10» и «Элерон» будут бороться за право представить свое подразделение на окружном этапе.

Специалисты беспилотной авиации в составе штатных расчетов выполнят нормативы по наземной подготовке летательного аппарата, по оборудованию стартовой площадки, по пилотированию в различных погодных условиях с учетом разных вводных. Участникам соревнования предстоит вести поиск, обнаружение и уточнение координат разведываемых объектов в дневное и ночное время.

Основной задачей для военнослужащих будет организация взаимодействия с артиллерийскими подразделениями и корректирование огня. Расчеты БЛА должны определить отклонение снарядов от цели и выдать поправки на командно-наблюдательные пункты батарей и дивизионов. Критерием оценки расчетов станет время, которое было затрачено на ведение воздушной разведки и корректирование огня.

Кроме того, военнослужащие будут соревноваться в посадке беспилотника на точность, а также в выполнении нормативов по огневой, физической и топографической подготовкам.

Всего во втором этапе конкурса принимают участие около 150 военнослужащих подразделений беспилотной авиации БФ, задействовано более 20 единиц специальной и военной техники.

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