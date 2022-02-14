14.02.2022 (17:45)

Военнослужащие ЮВО и юнармейцы заступили в Почетный караул у мемориалов в честь 79-летия освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков

Военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) совместно с юнармейцами отряда «Октябрьский резерв» заступили в Почетный караул у мемориалов п. Каменоломни в честь 79-й годовщины освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков.

Торжественные мероприятия с возложением цветов и венков к Вечному огню прошли также на площади 50-летия Победы, на мемориале «Аллея памяти жителям Октябрьского района, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны» и у памятника «Павшим воинам». Память погибших почтили военнослужащие ЮВО, представители администрации района, военного комиссариата и местные жители.

На фронт из Октябрьского района Ростовской области ушли 8106 человек. Домой не вернулись 3214 человек. За свои ратные подвиги около 3000 октябрьцев были награждены боевыми орденами и медалями. Среди них семь человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза, два человека стали полными кавалерами ордена Славы.

На сегодняшний день в Октябрьском районе проживают два ветерана Великой Отечественной войны —Анна Николаевна Крюкова и Анатолий Васильевич Белкин.

В ходе Великой Отечественной войны гитлеровцы оккупировали Ростов дважды. Впервые это случилось 21 ноября 1941 года и продолжалось неделю — 29 ноября 1941 года город был полностью освобождён. Мирная жизнь в Ростове не продлилась и года — в июле 1942 город снова был захвачен фашистами на долгие восемь месяцев.

14 февраля, ровно 79 лет назад, соединения 28-й армии под командованием генерала Василия Герасименко завершили семидневный штурм донской столицы, более полугода изнывавшей от оккупации. Бойцы Красной Армии при поддержке кавалерии казаков и местных партизан смогли навсегда выбить противника из Ростова.

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