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14.02.2022 (17:30)

Артиллеристы Северного флота уничтожили танки условного противника прямой наводкой

Артиллеристы отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота выполнили огневые задачи по поражению неподвижных целей при стрельбе прямой наводкой из 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» и 152-мм самоходных гаубиц «Акация».

По замыслу учения артиллеристам предстояло остановить колонну бронированной техники условного противника.

Военнослужащие вели стрельбу по целям, имитирующим танки противника на дальности до 3 тыс. метров. По условию выполнения упражнения каждому расчету давалось по три штатных артиллерийских выстрела.

В ходе учения у военнослужащих были проверены теоретические знания и практические навыки. Артиллеристы также выполнили упражнения учебных стрельб из танкового варианта пулемёта Калашникова ПКТ и поразили атакующую группу пехоты и безоткатное орудие на автомобиле.

На занятие по огневой подготовке привлекалось более 80 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц техники.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Артиллерия
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