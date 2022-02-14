14.02.2022 (17:15)

Спасатели ЦВО завершают подготовку ко встрече космонавтов, пробывших на МКС 11 месяцев

Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы Центрального военного округа (ЦВО) завершают подготовку ко встрече космонавтов, пробыших на Международной космической станции 11 месяцев. В завершение подготовительных мероприятий они отработают сценарии поисково-спасательного обеспечения запусков и посадок космических кораблей «Союз МС».

Авиационная, наземная и десантная спасательные группы отработают поиск и эвакуацию экипажа космического корабля, совершившего нештатную посадку, оказание первой помощи, транспортировку космонавтов и спускаемого аппарата наземным и авиационным транспортом.

В финальном учении специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной службы задействовано более 200 военнослужащих из более чем 10 воинских частей, экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1, самолетов Ан-26 и поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица».

В 2022 году спасатели ЦВО примут участие в поисково-спасательном обеспечении запусков космических кораблей «Союз МС-21» и «Союз МС-22», а также посадок спускаемых аппаратов космических кораблей «Союз МС-19» и «Союз МС-21».

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