14.02.2022 (17:00)

Офицеры ВАИ ЦВО проверили контроль предрейсового осмотра российских военнослужащих-водителей в Киргизии

Офицеры военной автоинспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) проверили контроль предрейсового медосмотра военнослужащих-водителей объединенной российской военной базы в Киргизии, который проводит медицинский персонал воинской части.

Военные автоинспекторы также проверили служебную документацию и провели занятие, в ходе которого напомнили военнослужащим о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения и ответственности за их несоблюдение.

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