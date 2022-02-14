14.02.2022 (17:00)
Офицеры ВАИ ЦВО проверили контроль предрейсового осмотра российских военнослужащих-водителей в Киргизии
Офицеры военной автоинспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) проверили контроль предрейсового медосмотра военнослужащих-водителей объединенной российской военной базы в Киргизии, который проводит медицинский персонал воинской части.
Военные автоинспекторы также проверили служебную документацию и провели занятие, в ходе которого напомнили военнослужащим о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения и ответственности за их несоблюдение.
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Метки:
Военная база , Киргизия , ВАИ