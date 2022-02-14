14.02.2022 (16:45)

Артиллеристы ЦВО начали репетиции праздничного салюта, посвященного Дню защитника Отечества

Артиллеристы Центрального военного округа начали подготовку к салюту на День защитника Отечества в Екатеринбурге. Салютные залпы будут выполнены из раритетных 76-мм противотанковых пушек ЗиС-3, которые применялись в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Тренировки проводятся на полигоне под Екатеринбургом. Военнослужащие отрабатывают слаженность действий расчетов и синхронность выстрелов. Генеральная репетиция праздничного салюта состоится 18 февраля.

Салют состоится 23 февраля в 21.00 по местному времени со специальной площадки, развернутой в екатеринбургском ЦПКиО им.В.Маяковского.

76-мм дивизионная пушка ЗиС-3 - один из самых узнаваемых символов Великой Отечественной войны. Являясь самым массовым орудием в истории мировой артиллерии, пушка с одинаковым успехом применялась как в дивизионной, так и в противотанковой артиллерии.

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