Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.02.2022 (16:45)

Артиллеристы ЦВО начали репетиции праздничного салюта, посвященного Дню защитника Отечества

Артиллеристы Центрального военного округа начали подготовку к салюту на День защитника Отечества в Екатеринбурге. Салютные залпы будут выполнены из раритетных 76-мм противотанковых пушек ЗиС-3, которые применялись в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Тренировки проводятся на полигоне под Екатеринбургом. Военнослужащие отрабатывают слаженность действий расчетов и синхронность выстрелов. Генеральная репетиция праздничного салюта состоится 18 февраля.

Салют состоится 23 февраля в 21.00 по местному времени со специальной площадки, развернутой в екатеринбургском ЦПКиО им.В.Маяковского.

76-мм дивизионная пушка ЗиС-3 - один из самых узнаваемых символов Великой Отечественной войны. Являясь самым массовым орудием в истории мировой артиллерии, пушка с одинаковым успехом применялась как в дивизионной, так и в противотанковой артиллерии.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ЮВО отметили 79-летие освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков
Военнослужащие Воздушно-десантных войск - участники лыжного перехода, посвященного Вяземскому десанту 1942 года, достигли города Урга в Смоленской области
В Тульском суворовском военном училище завершился конкурс рисунков, посвященный Вяземской воздушно-десантной операции 1942 года
Защитники Сталинграда стояли намертво

Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ) , Салют , Праздники
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false