14.02.2022 (16:45)
Артиллеристы ЦВО начали репетиции праздничного салюта, посвященного Дню защитника Отечества
Артиллеристы Центрального военного округа начали подготовку к салюту на День защитника Отечества в Екатеринбурге. Салютные залпы будут выполнены из раритетных 76-мм противотанковых пушек ЗиС-3, которые применялись в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
Тренировки проводятся на полигоне под Екатеринбургом. Военнослужащие отрабатывают слаженность действий расчетов и синхронность выстрелов. Генеральная репетиция праздничного салюта состоится 18 февраля.
Салют состоится 23 февраля в 21.00 по местному времени со специальной площадки, развернутой в екатеринбургском ЦПКиО им.В.Маяковского.
76-мм дивизионная пушка ЗиС-3 - один из самых узнаваемых символов Великой Отечественной войны. Являясь самым массовым орудием в истории мировой артиллерии, пушка с одинаковым успехом применялась как в дивизионной, так и в противотанковой артиллерии.