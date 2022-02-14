14.02.2022 (16:15)

В Доме офицеров Новосибирского гарнизона открылась выставка «Вспомним Афганистан»

В Доме офицеров Новосибирского гарнизона открылась выставка «Вспомним Афганистан», посвященная 33-й годовщине полного вывода советских войск из Афганистана.

На выставке представлены фотодокументальные материалы, форма одежды солдат, сержантов и офицеров Советской Армии, элементы снаряжения и экипировки. Выставлены средства связи и разминирования. Значительное место на выставке уделено научным изданиям, воспоминаниям и журналистским материалам из советских газет 80-х годов. Особый интерес представляют письма воинов-афганцев, афганские награды воинам-интернационалистам.

На выставке организовано мультимедийное сопровождение.

В открытии выставки приняли участие представители командования объединения ЦВО, ветераны боевых действий в Демократической Республике Афганистан, научные сотрудники музея боевой славы воинов-сибиряков Дома офицеров, юнармейцы.

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