14.02.2022 (16:00)

Расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» ЦВО отразили авианалеты условного противника на учении в трех регионах России

Боевые расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» дивизии противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) в ходе комплексного учения отразили групповые налеты сверхзвуковых истребителей условного противника на административные и промышленные объекты в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях.

Расчеты ЗРС С-400 отработали учебно-боевые задачи по поиску, распознаванию и захвату целей, действующих на предельно малых (около 300 метров) и больших (до 19 километров) высотах. Роль воздушного противника выполнили истребители-перехватчики МиГ-31БМ, которые совершали подлет к охраняемым объектам на скорости более 2 тыс. километров в час.

Боевые расчеты систем противовоздушной обороны отработали учебного-боевые задачи по отражению групповых авианалетов сложных целей, изменяющих траекторию полета. Кроме того, военнослужащие зенитного ракетного полка совершили марш в новый позиционный район, оборудовали огневые позиции и заступили на боевое дежурство в новой зоне ответственности противовоздушной обороны.

В комплексном тактическом учении было задействовано 12 истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, более 100 единиц наземной техники, а также около 500 военнослужащих из числа боевых расчетов радиолокационных станций «Небо-М», ЗРС С-400 «Триумф», летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

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