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14.02.2022 (15:45)

В Челябинской области стартовало комплексное учение реактивной артиллерии и беспилотной авиации

В Челябинской области на общевойсковом полигоне Центрального военного округа (ЦВО) стартовало комплексное учение расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) и расчетов комплексов с беспилотными летательными аппаратми (БЛА) «Орлан-10». Практические действия продлятся до конца недели.

По замыслу мероприятия боевой подготовки, проводимого в единой тактической обстановке, разведывательные подразделения с помощью БЛА вскрыли районы скопления живой силы и техники условного противника. Затем расчеты комплексов КРУС «Стрелец» навели на выявленные позиции реактивные системы залпового огня. Артиллеристы, отрабатывая перенос огня, покидание огневых позиций и перезаряжание в безопасной зоне, нанесли удар по условному противнику.

Помимо РСЗО в учении были задействованы современные модификации боевых машин пехоты БМП-2М, а также техника специальных родов войск – всего свыше 150 единиц техники. В мероприятии участвовало более 500 военнослужащих.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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