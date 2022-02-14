14.02.2022 (15:30)

В Крыму в ходе лагерного сбора расчеты ПТРК осваивают новейшие элементы боевого порядка

Военнослужащие дислоцированного в Республике Крым противотанкового подразделения соединения береговой обороны армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО) отработали новейший тактический прием ведения боя на максимальной дальности с применением противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Занятия по освоению новых элементов боевого порядка и способов действий проводятся на межвидовом полигоне Опук в рамках лагерного сбора подразделений артиллерии.

На занятиях расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» и «Метис» изучили порядок оборудования и маскировки огневых позиций на танкоопасном направлении. Расчеты беспилотной авиации, действующие в интересах артиллеристов, сообщили координаты боевых порядков групп условного противника. Получив сигнал на боевое применение, расчеты батареи ПТРК уничтожили цели из пусковых установок «Корнет» и «Метис».

Боевая стрельба велась из укрытия на дальность до 5 тыс. м. Расчёты ПТРК «Корнет» и «Метис» за ограниченное время производили поиск, захват и уничтожение визуально видимых мишеней, имитирующих танки и бронеавтомобили.

В ходе лагерного сбора подразделений ракетных войск и артиллерии весь личный состав противотанковых подразделений армейского корпуса ЮВО выполнил боевые пуски из штатных противотанковых ракетных комплексов. Завершится сбор проведением тактических учений.

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