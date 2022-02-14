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14.02.2022 (15:00)

На полигоне Опук минометчики ЮВО в составе разведывательно-огневого комплекса уничтожили позиции условного противника

В Крыму на межвидовом полигоне Опук военнослужащие минометных батарей соединения береговой обороны армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО), действуя в составе разведывательно-огневого комплекса, поразили позиции условного противника. Мероприятие боевой подготовки состоялось в рамках лагерного сбора подразделений ракетных войск и артиллерии.

Расчеты 82-мм минометов «Поднос» и 120-мм минометов «Сани» отработали поражение огневых средств, расположенных в укрытиях и на открытой местности, а также выполнили огневые налеты по скоплениям живой силы и техники условного противника.

Во взаимодействии с минометчиками в составе разведывательно-огневого комплекса свои задачи по предназначению выполняли разведчики, связисты и расчеты беспилотной авиации. В ходе работы координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались на пункт управления артиллерией с беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» и комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

Благодаря своевременно полученной информации, командиры минометных подразделений эффективно управляли действиями расчетов и оперативно корректировали огневые удары. С помощью разведывательно-огневого комплекса минометчикам удалось в три раза сократить временные показатели выполнения задач.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Учения , Боевая подготовка
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