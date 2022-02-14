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14.02.2022 (14:45)

Военнослужащие ЮВО отметили 79-летие освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 79-й годовщине освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков.

Представители командования округа приняли участие в церемонии возложения цветов и венков к мемориальному комплексу «Павшим воинам» в сквере имени Фрунзе на площади Карла Маркса, почтили память погибших бойцов минутой молчания.

Отдать дань памяти погибшим в битве за донскую столицу пришли заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Алексей Авдеев, представители администрации Ростовской области, города Ростова-на-Дону, ветераны Вооруженных Сил Российской Федерации, юнармейцы, учащиеся кадетских корпусов и общеобразовательных школ города, представители общественности.

После возложения цветов к Вечному огню состоялось прохождение роты Почетного караула и военного духового оркестра ЮВО.

Справочно:

В ходе Великой Отечественной войны гитлеровцы оккупировали Ростов дважды. Впервые это случилось 21 ноября 1941 года и продолжалось неделю – 29 ноября 1941 года город был полностью освобожден. Мирная жизнь в Ростове не продлилась и года – в июле 1942 город снова был захвачен фашистами на долгие восемь месяцев.

14 февраля, ровно 79 лет назад, соединения 28-й армии под командованием генерала Василия Герасименко завершили семидневный штурм донской столицы, более полугода изнывавшей от оккупации. Бойцы Красной Армии при поддержке кавалерии казаков и местных партизан смогли навсегда выбить из донской столицы гитлеровскую нечисть.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ) , Годовщины
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